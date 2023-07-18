Резніков підвів підсумки 14-й зустрічі у форматі Рамштайн

На 14-й зустрічі у форматі Рамштайн обговорювалось постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

На зустрічі визначили пріоритетом постачання зброї та обладнання, які терміново необхідні для звільнення української території.

Також у фокусі протиповітряна оборона, боєприпаси та бронетехніка для України.

Окрім цього, Резніков анонсував “нові ініціативи”.

Міністр оборони подякував своїм колегам з Естонії та Люксембургу за “представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції”.

Також подякував Литві за ініціативу створення коаліції з розмінування.

“Разом ми наполегливо працюємо для досягнення перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього”, — додав Резніков.