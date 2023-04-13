Політика

Резніков обговорив із заступником генсека НАТО “цікаві речі” щодо саміту у Вільнюсі

13 Квітня 2023 21:54
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Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із заступником генсека НАТО Мірчою Джоане “деякі цікаві речі” щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі.

Про це Резніков повідомив на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті, його цитує “Укрінформ“.

“Ми також проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч з паном Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО) відбудеться буквально незабаром на полях “Рамштайну”, – прокоментував Резніков зустріч у Бухаресті Джоане.


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