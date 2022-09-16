Путін звів основне завдання війни до захоплення Донбасу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що план війни проти України “коригуванню не підлягає” і основною метою є так зване “звільнення всієї території Донбасу”.

Про це він заявив на прес-конференції на саміті Шанхайської організації співпраці.

“План коригуванню не підлягає. Генеральний штаб під час операції приймає оперативні рішення. Щось вважається ключовим, основною метою – а основною метою є звільнення всієї території Донбасу, ця робота продовжується, незважаючи на спроби контрнаступу української армії”, – сказав Путін.

Президент країни-агресора запевняє, що “наступальні операції на самому Донбасі не припиняються, вони йдуть невеликим темпом, але послідовно, поступово російська армія займає нові та нові території”.

Путін також виправдовується, що Росія воює не повною армією, а лише її контрактною частиною, і “це пов’язано з певними параметрами особового складу”.

“Тому ми не поспішаємо у цій частині. Але, за великим рахунком, за своєю суттю, жодних змін немає. Щось генеральний штаб вважає важливим, щось другорядним, але основне завдання залишається незмінним, і воно реалізується”, – запевняє президент РФ.