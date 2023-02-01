Політика

Путін вимагає від Міноборони завадити обстрілам Бєлгородської області

1 Лютого 2023 17:25
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Президент Росії Володимир Путін назвав зупинку обстрілів Бєлгородської області “пріоритетним завданням”, а також звернув увагу, що за це відповідає російське Міноборони.

“Пріоритетне завдання – ліквідувати саму можливість обстрілів (Бєлгородської області), але це справа вже військового відомства”, – сказав Путін.

Крім того, президент країни-агресора закликав “повернути до нормальної роботи об’єкти енергетики, тепло-, водопостачання” Бєлгородської області, а також відремонтувати або відшкодувати втрату майна росіянам “швидко й ефективно”.


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