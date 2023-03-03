Путін видав указ про роботу підприємств ОПК в умовах воєнного стану

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який уточнює питання діяльності господарських товариств, які беруть участь у виконанні держоборонзамовлення, в умовах воєнного часу.

У разі зриву підприємствами держоборонзамовлення над ними запровадять зовнішнє управління.

«Встановити, що у разі порушення господарськими товариствами, які є головними виконавцями поставок продукції <…> на державне оборонне замовлення <…> до скасування військового стану припиняються права учасників (акціонерів) <…>», – йдеться у документі.