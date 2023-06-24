Політика

Путін втік з Москви на Валдай – ЗМІ

24 Червня 2023 14:51
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росія, заколот

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай, водночас прессекретар Путіна спростовує цю інформацію.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

“У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай”, – йдеться у повідомлені.

Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.

Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив РИА Новости, що Путін нібито “працює в Кремлі”.


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