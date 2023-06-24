Путін втік з Москви на Валдай – ЗМІ

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай, водночас прессекретар Путіна спростовує цю інформацію.
Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в українських спецслужбах.
“У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай”, – йдеться у повідомлені.
Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.
Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив РИА Новости, що Путін нібито “працює в Кремлі”.