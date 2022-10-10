Путін проведе засідання Ради безпеки

Російський президент Володимир Путін у понеділок проведе засідання Ради безпеки, на якому, можливо, обговорюватиметься суботній вибух на Кримському мосту.

У неділю Путін вперше прокоментував те, що сталося, і назвав вибух “терактом українських спецслужб”.

У Кремлі не стали уточнювати порядок денний засідання Ради безпеки, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков лише сказав: “За темами зорієнтуємо після того, як президент виступить”.

Журналісти звернули увагу на той факт, що зазвичай подібні засідання проводяться щоп’ятниці.

Тим часом заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив напередодні, що “Росія має відповісти на теракт України проти Кримського мосту лише прямим знищенням терористів”.

“Відповіддю Росії на цей злочин може бути лише пряме знищення терористів. Так, як це і прийнято у світі. Саме на це чекають громадяни Росії”, – сказав він.