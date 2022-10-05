Політика

Путін підписав “закони” про анексію захоплених територій України

5 Жовтня 2022 09:57
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путін, окупація

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської

Про це йдеться на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Йдеться про “закони” про так зване прийняття захоплених армією РФ територій України.

Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов’язків “глави ДНР”, Леоніда Пасічника – тво “глави ЛНР”, Євгена Балицького – тво “губернатора” Запорізької області, Володимира Сальдо – тво “губернатора Херсонської області”.

Саме з цими особами російський президент 30 вересня підписав фіктивні й юридично нікчемні “договори” про прийняття окупованих територій українського сходу та півдня  до складу РФ.

Херсонський ставленик Кремля Кирило Стремоусов уже заявив, що митний контроль на межі між Херсонською областю та Кримом перестав існувати.


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