Путін підписав указ про амністію вагнерівців, які пів року відвоювали проти України, – розвідка Британії

Російський диктатор підписав указ про амністію ув’язнених, які пів року відвоювали проти України.

Про це пише міноборони Британії.

Британська розвідка припускає, що найближчими тижнями тисячі російських засуджених, які воювали у ПВК Вагнера, ймовірно, будуть помилувані та звільнені. Пік вербування ув’язнених припав на осінь 2022 року, коли ув’язненим пропонували пом’якшити покарання після шести місяців служби.

Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група дотримується своєї обіцянки звільнити тих, хто вижив. Посвідчення, видані звільненим вагнерівцям, нібито вже завірені указом президента РФ Володимира Путіна.

“Оскільки ПВК Вагнера тепер, ймовірно, заборонено вербувати нових ув’язнених, цей відтік ускладнить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив злочинців з недавнім і часто травматичним бойовим досвідом, ймовірно, стане серйозним викликом для російського суспільства”, – дійшли висновку в розвідці Британії.