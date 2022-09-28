Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія може “переформулювати своє вторгнення в Україну”, а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях, – повідомляє УП.

Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня свої так звані “референдуми” щодо анексії, заявивши, що кожен такий фальшивий референдум отримав підтримку від 87 до 99% українських громадян.

Згідно із зібраними даними, ISW припускає, що президент Росії Владімір Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

Інститут нагадує про свої прогнози, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня чи відразу після неї, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в рамках осіннього призовного циклу.

Також інститут з посиланням на проаналізовані дані, повідомляє, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

Основні висновки ISW:

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, оголосить про російську анексію окупованої української території 30 вересня на основі проведених так званих “референдумів”.

За повідомленнями, російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонську та Харківську області без попередньої підготовки.

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