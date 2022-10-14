Політика

Путін каже, що не планував знищувати Україну

14 Жовтня 2022 16:29
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну.

“Ми не ставили перед собою завдання знищення України. Ні, звичайно”, – сказав диктатор.

Так Путін відповів на питання, чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава. Також він заявив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам “довелося зайти і відкрити воду в Крим”.

В Кремлі неодноразово заявляють, що всі цілі війни з Україною будуть досягнуті, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, якими саме є ці цілі.


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