Політика

Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, – глава розвідки Пентагону

17 Вересня 2022 13:51
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Директор розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні.

Про це повідомляє AP.

“Просто зараз ми підходимо до точки, коли, на мою думку, Путіну доведеться переглянути, якими є цілі його “операції”. Оскільки зараз цілком зрозуміло, що він не зможе зробити те, що планував зробити від початку”, – сказав Беррієр на конференції.

Глава розвідки Пентагону зазначив, що США наразі не знають, яким саме буде рішення Путіна щодо війни в Україні, але “воно багато в чому визначить, як довго триватиме цей конфлікт”.

Водночас заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен не погодився з такою оцінкою і сказав, що “не варто недооцінювати відданості Путіна оригінальному плану – контролю над Україною”.


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