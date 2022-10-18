ПС ЗСУ збили сьогодні 12 повітряних цілей

Сьогодні,18 жовтня, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, збито 12 повітряних цілей.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25″, – йдеться у повідомленні ГШ у Twitter.
18 жовтня, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, збито 12 повітряних цілей.— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 18, 2022
Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25. pic.twitter.com/hJCiicWvym