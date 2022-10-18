Політика

ПС ЗСУ збили сьогодні 12 повітряних цілей

18 Жовтня 2022 17:59
20

Сьогодні,18 жовтня, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, збито 12 повітряних цілей.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25″, – йдеться у повідомленні ГШ у Twitter.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Жовтня 2022 18:08
199

ЗМІ: В Ірані підтвердили постачання РФ дронів і балістичних ракет
18 Жовтня 2022 19:56
0

Буданов: Москва замовила Ірану 1750 дронів, 70% дронів збивають ЗСУ
18 Жовтня 2022 19:06
37

Екс-нардепа зловили на спробі дати хабар меру Дніпра
18 Жовтня 2022 18:48
13

Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів – Генштаб
18 Жовтня 2022 17:34
55

Рада скасувала призов на термінову службу
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки