Політика

ПС ЗСУ збили сьогодні 12 повітряних цілей Сьогодні,18 жовтня, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, збито 12 повітряних цілей. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. “Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25″, – йдеться у повідомленні ГШ у Twitter. 18 жовтня, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, збито 12 повітряних цілей.



Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25. pic.twitter.com/hJCiicWvym — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 18, 2022 Поділитися:



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