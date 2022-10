Притула відправив Маску книгу з історії України

Волонтер Сергій Притула відправив американському підприємцю Ілону Маску книгу з історії України авторства Романа Піняжки.

Про це Притула написав у Twitter.

«Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців», — написав волонтер.

Він додав, що решту зібраних 63 100 доларів буде витрачено на рації Motorola R7 для Збройних сил України.

The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!



The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1