Пригожин інсценує кремлівську змову проти себе, щоб показати власну важливість

Згідно з висновками військових аналітиків ISW, засновник групи ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, можливо, створив кремлівську змову проти себе, щоб показати свою важливість на внутрішньополітичному рівні в Росії.

Пригожин, фінансист групи “Вагнер”, заявив, що отримав запит від преси, який пов’язував президента Росії Володимира Путіна і секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева з змовою проти ПВК “Вагнер”. Пресслужба Пригожина опублікувала запит на коментар від російського видання, який запитував, чи знав Пригожин про обговорення майбутнього “Вагнера” між Путіним і Патрушевим.

Проте в своїй відповіді, Пригожин заявив, що не чув про подібні переговори та спекуляції в телеграм-каналах. Він додав, що російські спецслужби мають бути зосереджені на знешкодженні будь-яких загроз Росії, незалежно від їх джерела.

Дослідження ISW не підтвердили жодної інформації про те, що такі переговори мали місце, а також не було зафіксовано жодних спекуляцій в російському інформаційному просторі на цю тему.

Інститут вивчення війни припускає, що Пригожин намагається за допомогою фальшивих повідомлень зіпсувати репутацію Патрушева. Аналітики вважають, що ці зусилля Пригожина є складовою його кампанії проти військового естаблішменту Росії, і що Патрушев може стати його наступною мішенню.