Політика

Пропагандисти Росії отримали нову методичку стосовно “воєнного стану”

20 Жовтня 2022 14:24
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росія

Російські пропагандисти отримали нові методички, для заспокоєння населення. Воєнний стан порівнюватимуть із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання Meduza.

Після підписання вчорашнього указу, пропагандисти отримали чергову методичку від Кремля про те, як потрібно розповідати глядачам й читачам щодо запровадження воєнного стану.

“Рекомендації” починаються з ключової вказівки: “Важливо заспокоїти аудиторію – нічого суттєвого не змінилося!”. Для підтвердження тези пропагандисти повинні розповісти про те, що воєнний стан оголошено в чотирьох тимчасово окупованих територіях України, де він був запроваджений до анексії.

Обмеження, що були запроваджені в прикордонних регіонах Росії необхідно пояснювати нібито “турботою про “захист критично важливої інфраструктури”.

Також адміністрація голови Кремля Володимира Путіна “радить” пропагандистам проводити паралель між воєнним станом та боротьбою з пандемією коронавірусу. Як й раніше, російські губернатори отримали додаткові повноваження, а на федеральному рівні координацією роботи займалися прем’єр Михайло Мішустін і мер Москви Сергій Собянін.

Відтепер, відповідно до методички, пропагандисти робитимуть акцент на тому, що чиновники займуться “мобілізацією промисловості, орієнтуванням економіки на роботу під завдання армії та заходами підтримки мобілізованих та їхніх сімей”. Останнє виправдовуватиметься нібито “скороченням бюрократії”.

Пропагандисти, як й Путін, регулярно розповідають про те, як Росія нібито ефективно подолала пандемію.

“І здатності до мобілізації у них немає, як виявилося, у нас краще. Мобілізація всієї системи охорони здоров’я і промисловості (в Росії) виявилася просто незрівнянно вищою, ніж у європейських країнах і Штатах, там взагалі просто розвал якийсь”, – заявляв раніше Путін.

Як й раніше стверджувало видання, Росія провалила кампанію з вакцинації й відмовилась вводити обмеження, аби згладити більшу частину хвиль, внаслідок чого в країні був зафіксований один з найвищих рівнів смертності.


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