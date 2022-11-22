Представник України в ОБСЄ: Паралелі війни в Україні та Карабаху неприпустимі

Фото з відкритих джерел

Спостерігач з боку України в ОБСЄ, депутат ВРУ Володимир Ар’єв назвав намагання російської пропагандистської машини за допомогою французьких політиків створити для Вірменії імідж жертви у Карабаху марними. Нардеп певен – вони не врятують росіян у війні проти України.

Про це йдеться у матеріалі Обозреватель.

Відновити справедливість для етнічних мешканців кожної анексованої РФ території допоможе лише перемога України над Росією, вважає Ар’єв. Таких прикладів у світі багато: азербайджанський Карабах, грузинська Південна Осетія, молдовське Придністров’я та український Крим і Донбас. Однак звідки б не звучали наративи про те, що таки території мають належати їншим державам, натхненні вони Москвою.

Сьогодні вірменська діаспора у Франції у співпраці з місцевими політиками та пропагандистами Кремля намагається провести паралелі між війною в Україні та Карабаським конфліктом, щоб закріпити за Вірменією статус жертви. Однак така риторика не зможе зашкодити ані Азербайджану, ані Україні, адже позиція президента Фарнції Еманюеля Макрона непохитна і вона на боці України, вважає В.Ар’єв.

«Це не позиція президента. Я розумію Вірменію, вони хочуть просувати своє. Але давайте визнаємо, що Вірменія завжди шукала порятунку у Російської Федерації. Вірменія закрила кордони для грузинів у 2008 році, які хотіли втекти від вторгнення РФ. Вірменія отримувала завжди зброю від Кремля безкоштовно, а Азербайджан купував зброю у Росії, і саме Азербайджан втратив близько 20% своїх територій і має право на підтримку демократичних країн, зокрема й України», – каже нардеп.

Як зазначає 5 канал, останнім часом багато французьких політиків, що співпрацюють з вірменським лобі, просувають наратив, що мирний процес між Вірменією і Азербайджаном, який, до речі, також називався «Мінським», був припинений через військовий конфлікт, а сама Вірменія є жертвою Азербайджану. Конфліктом для порівняння вони називають війну в Україні – що теж неприпустимо, на думку Ар’єва.

15 листопада французи навіть ухвалили резолюцію, в якій закликають застосувати санкції стосовно Азербайджану, зокрема ввести ембарго на постачання газу до країн ЄС. Якщо це станеться, це може суттєво посилити позиції Кремля в енергетичній війні та відволікти Європу від подій в Україні.

На думку депутата, українські дипломати мають виступити в даній ситуації з підтримкою Азербайджану. Однак їм слід бути дуже обережними, адже намагання росіян втягнути Україну у конфлікт на Кавказі неприпустимі.