Повітряний «крейсер Москва». Що відомо про атаку по аеродрому Мачулищі

У неділю, 26 лютого, на білоруському військовому аеродромі Мачулищі, який використовує російська авіація, пролунали вибухи. За попередніми даними, було серйозно пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У ВКС РФ.

Саме з цього аеродрому регулярно підіймають не лише літак-розвідник А-50У, але й російську бойову авіацію — одна з причин, через яку в Україні оголошують повітряну тривогу.

За інформацією білоруського моніторингового паблику Беларускі Гаюн, вранці в неділю, 26 лютого, в районі аеродрому Мачулищі (12 км від Мінська) було чути звуки вибухів. Частина місцевих жителів повідомила про кілька ймовірних вибухів у проміжку 8:00−9:30. «За іншою інформацією, вибух чули і вночі», — додає паблік.

Починаючи з приблизно з 11:00 почала надходити інформація, що в околицях аеродрому спостерігається надзвичайно висока активність ДАІ та внутрішніх військ Білорусі.

Так, співробітники ДАІ зупиняли цивільні машини, перевіряли багажники та документи водіїв, а також мобільні телефони. Було помічено рух вантажівок МАЗ білоруських внутрішніх військ до аеродрому, а біля місцевого відділення МВС з’явилися силовики у бронежилетах та з автоматами.

Близько 15:00 білоруська ініціатива BYPOL повідомила, що вибухів було два, а внаслідок атаки було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку. На цей момент активність у районі аеродрому ще тривала, околиці патрулював гелікоптер, а пошуки на землі проводив ОМОН.

Ближче до 19.00 з’явилися перші дані про те, що об’єктом атаки став російський військовий літак-розвідник А-50 (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, ДРЛВ). Як повідомили представники BYPOL з посиланням на джерела у білоруському опозиційному русі План Перемога, внаслідок вибухів:

постраждали передня та центральна частини літака,

пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

«Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу даного літака снігоприбиральної техніки. Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об’єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки та курив біля борту», — додали опозиційні режиму Лукашенка колишні білоруські силовики з ініціативи BYPOL.

Хто та як міг організувати атаку?

Увечері 26 лютого голова асоціації BYPOL Олександр Азаров, представник перехідного кабінету Білорусі з питань відновлення правопорядку, розповів опозиційному телеканалу Белсат, що атаку здійснили білоруські партизани за допомогою дронів. За його словами, операцію готували кілька місяців, а її виконавці вже виїхали з Білорусі. Беларускі Гаюн згодом уточнив, що дронів було два.

«Це були дрони. Учасники операції – білоруси, учасники Плану Перамога, зараз вони в безпеці за межами країни. Усі виїхали, хай тепер шукають вітер у полі», — розповів Азаров.

План Перамога — ініціатива підпільного народного спротиву в Білорусі, яка об’єднала в собі білорусів, готових брати участь у поваленні режиму Олександра Лукашенка. Про створення плану Перамога було оголошено 9 серпня 2021 року, його підтримала Світлана Тихановська та інші демократичні сили Білорусі. Мета спротиву — відновити законність та правопорядок у Білорусі, а також повернути владу в країні білорусам, а не диктатору. За даними BYPOL, у плані реєструвалися понад 200 тис. білорусів.

Азаров висловив припущення, що Лукашенко навряд чи використає атаку на аеродромі Мачулищі як привід розгорнути новий етап агресії проти України.

«Вони [влада Білорусі] можуть говорити будь-що, але я не думаю, що Лукашенку зараз зручно нападати на Україну. Дійсно, він може використати цю акцію, щоб звалити все на українців, але зараз у Білорусі недостатньо російських військ, щоби розпочати новий наступ на Україну з території Білорусі», — переконаний керівник ініціативи BYPOL.

А спеціалісти пабліку Беларускі Гаюн додають, що А-50 є достатньо «зручною» мішенню завдяки великому (понад 10 метрів у діаметрі) склопластиковому куполу, в якому розміщується антена радарного комплексу Джміль (Шмель).

За інформацією цього Телеграм-каналу, «силовики Лукашенка знайшли сумку із пультами керування дронами». BYPOL повідомив, що білоруські правоохоронці «почали відпрацьовувати соціальні мережі на предмет виявлення осіб, які коментують події на аеродромі Мачулищі в негативному ключі».

Чим цінний для Росії літак А-50У і чому це дуже важлива ціль

Літаки типу А-50 (за кодифікацією НАТО, Mainstay — Оплот) — це радянські та російські літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДЛРВ).

Серед їхніх функцій:

виявлення та супровід повітряних та надводних цілей,

збір інформації про повітряну та надводну обстановку, оповіщення командних пунктів, які відповідають за автоматизовані системи озброєнь відповідних видів військ армії РФ;

управління літаками винищувальної та ударної авіації при їхньому наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;

роль командного повітряного пункту.

Літак А-50 вперше був прийнятий на озброєння у 1989 році. Серійне виробництво таких повітряних розвідстанцій здійснювалося в Ташкенті на заводі ім. Чкалова. Неодноразово літаки цього типу брали участь у військових парадах у Москві.

У 2003 році почалися роботи з модернізації літаків А-50, що перебувають у строю російської армії. Удосконалений тип літака отримав назву А-50У. Випробування модернізованої версії цієї машини тривали до кінця 2009 року.

За інформацією пабліка Беларускі Гаюн, у повітряно-космічних силах РФ зараз лише 9 таких літаків, причому з них модернізованих А-50У — лише 6 одиниць. На сьогодні вартість такого літака становить близько $330 млн, уточнює білоруська моніторингова група, яка відстежує військову та особливо авіаційну активність РФ у Білорусі.

Один такий літак обслуговують 19 осіб (5 осіб — льотний екіпаж, 11 осіб — радіоперсонал, 3 особи — інженерно-технічний персонал). Через вартість, рідкість і значущість обладнання літака А-50У його вихід з ладу, якщо ця інформація підтвердиться, став би великою втратою для авіації окупаційної російської армії.

Значних пошкоджень у Мачулищах отримав російський літак А-50У Повітряно-космічних сил РФ із реєстраційним номером RF-50608. Інші важливі дані цього борту:

бортовий номер – «43 червоний»

заводський номер — 0093479377

серійний номер 60−05

Саме цей борт прилетів у Білорусь 3 січня 2023 року і до удару по аеродрому Мачулищі пробув у країні 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього цей борт прилітав у Білорусь 24 лютого 2022 року — у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Беларускі Гаюн.

Злети А-50У з аеродрому Мачулищі щоразу провокували оголошення повітряної тривоги по всій Україні, оскільки цей борт завжди злітає разом із винищувачем супроводу (найчастіше з аеродрому Барановичі) та російським літаком МіГ-31К, потенційним носієм ракет Кинжал.