Посли ЄС затвердили восьмий пакет санкцій проти РФ

Посли Євросоюзу у середу затвердили деталі восьмого пакета санкцій ЄС.

Про це повідомив у своєму Twitter редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк.

“Посли ЄС схвалили всі деталі пакета санкцій проти Росії та запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00”, – зазначив він.

Згодом інформацію про схвалення санкцій підтвердила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Офіційна публікація санкційного пакета очікується 6 жовтня.

EU ambassadors have now approved all details of the #Russia sanctions package and a so-called written procedure launched that will finish at 10 tomorrow. so publication in the EU official journal some time tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 5, 2022

Головним елементом санкцій є обмеження цін на нафту. Між тим, Угорщина заявила, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках – до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового санкційного пакету ЄС проти Росії.