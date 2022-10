Посли ЄС затвердили восьмий пакет санкцій проти РФ

Посли Євросоюзу у середу затвердили деталі восьмого пакета санкцій ЄС.

Про це повідомив у своєму Twitter редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк.

“Посли ЄС схвалили всі деталі пакета санкцій проти Росії та запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00”, – зазначив він.

Згодом інформацію про схвалення санкцій підтвердила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Офіційна публікація санкційного пакета очікується 6 жовтня.

EU ambassadors have now approved all details of the #Russia sanctions package and a so-called written procedure launched that will finish at 10 tomorrow. so publication in the EU official journal some time tomorrow. #Ukraine