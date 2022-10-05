Політика

Посли ЄС затвердили восьмий пакет санкцій проти РФ

5 Жовтня 2022 12:36
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санкції

Посли Євросоюзу у середу затвердили деталі восьмого пакета санкцій ЄС.

Про це повідомив у своєму Twitter редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк.

“Посли ЄС схвалили всі деталі пакета санкцій проти Росії та запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00”, – зазначив він.

Згодом інформацію про схвалення санкцій підтвердила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Офіційна публікація санкційного пакета очікується 6 жовтня.

Головним елементом санкцій є обмеження цін на нафту. Між тим, Угорщина заявила, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках – до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового санкційного пакету ЄС проти Росії.


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