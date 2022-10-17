Порошенко привіз допомогу на фронт і зустрівся з батьком морпіха Журавля

14 жовтня – День захисників і захисниць України. Свято було започатковане указом п’ятого Президента Петра Порошенка у 2014 році і з тих пір стало без перебільшення всенародним.

Сам Порошенко цього року 14 жовтня зустрів на східному фронті, куди привіз великий вантаж для військових, повідомляє Євросолідарність. Побував у кількох бригадах на Донеччині та Харківщині, передав хлопцям британські вантажівки DAF, дрони Autel, десятки радіостанцій, генератори, кілька сотень буржуйок, а також зимову амуніцію.

79-а бригада Десантно-штурмових військ поповнилася п’ятьма вантажними автівками. Хлопці приїхали на зустріч з Порошенком на італійських бронемашинах MLS SHIELD. Їх купили спільно Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» і два місяці тому передали десантникам. Десантники кажуть: машини показали себе у бойових умовах дуже добре.

«В умовах бойової експлуатації час, коди живе броньована техніка, вимірюється хвилинами. І те, що всі «Шилди» залишилися, незважаючи на активну участь в бойовій операції і дуже складні умови використання, дуже круто – значить, ми поставили гарну якість. І те, що наші десантники – а вони не дуже ласкаві по відношенню до ворога і до техніки, – дуже їх хвалили, задля цього варто жити. От не більше і не менше», – говорить Порошенко.

Він наголошує: броні для армії треба більше, тому вже взяли у Великій Британії шість машин «Spartan», і ще 10 – у планах.

Вантажівки DAF, які безперервно доставляють з Британії, розлітаються як гарячі пиріжки. Фонд Порошенка разом з волонтерами законтрактували більше 200 машин. Військові кажуть – це те, що треба для фронту. «Приїхав у одну із бригад Харківщини, серед яких був радий бачити наших партійців Тараса Юрика та «Декана». Перше, про що нас запитали хлопці – чи є з собою прапори. Бо вони збираються звільняти окуповані міста від російської нечисті та підіймати над ними синьо-жовті стяги. Ось це, я розумію, правильний переможний настрій в ЗСУ. Так тримати, хлопці. Даємо прапори, а разом з ними DAF, генератори, пічки-буржуйки, які так потрібні зараз в холодну пору. Особливо наші захисники зраділи DAF. Кажуть, є брід, який звичайна машина не подолає, а ось DAF все під силу», – наголошує Порошенко.

У батальйон розвідки Порошенко привіз найбажаніший вантаж – 50 радіостанцій, а також дрони, генератори і буржуйки.

«У бійців настрій гарний, але на Бахмутському напрямку – дуже запеклі бої. Наші хлопці справжні герої. Саме наші розвідники стикаються з цими обколотими «вагнерівцями» і знищують їх», – розповідає Порошенко.

«Нам сьогодні привезли буржуйки, квадрокоптери. Нам сьогодні привезли генератори, і дуже багато таких речей, які необхідні для нашого підрозділу. 50 радіостанцій – це для нас просто шок і ми дуже вдячні від імені всього підрозділу», – говорить один з військових.

Особливий подарунок волонтери з Фондом Порошенка підготували для героїчної 25-ї бригади, яка звільняла Ізюм. Це автономний комплекс, в якому бійці можуть випрати та висушити одяг, а також прийняти душ – для цього передбачено майже дві тони води.

«Наші інженери спроектували все так, щоб було, як вдома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним», – говорить Порошенко.

На фронт планують передати не менше десяти подібних комплексів. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ.

«Такий комплекс – незамінна річ. Ми знаходимося в таких місцях, де не завжди є можливість помитися, випрати речі. Тут можна дуже швидко це все отримати, помити людей, попрати, висушити речі. Стоїть система, стоїть титан – воно гріється. Буквально 5 кілограмів дров і все. Закидається в топку. 2 машинки Indesit 8-ми кілограмові, тобто в неї можна завантажити купу речей, вона попрала, і в сушилку їх закинули. Сушилочка, а знизу пральна машина. Найкращий варіант на цей час. Все працює на автоматиці, він незалежний, мобільний приїхав, залили паливо, завели генератор. На сам нуль, звісно, не підженеш, але люди підвозяться транспортом. Помилися – і одразу назад на позиції, тому що треба працювати», – розповідає військовий.

Поблизу Краматорська Порошенко передав допомогу бригаді, в якій служив загиблий морпіх Ярослав Журавель, і зустрівся із батьком героя. Сергій Журавель не просто підтримує зв’язки з побратимами сина, а й опікується їх проблемами.

«Для мене – справа честі підтримувати родину розвідника Ярослава Журавля. Бійця, який врятував побратимів, але його самого не врятували. І в мене не забракне впертості знову і знову добиватися для нього звання Героя України. Бо саме такі люди, як Ярослав, як його батько Сергій, і є фундамент, на якому тримається держава Україна. Пан Сергій є батьком для всіх у бригаді Ярослава. І як батько він продовжує опікуватися своїми синами. Попросив для них тепло – генератори і буржуйки. Ми привезли ще й дрони, бо вони рятують життя», – зазначає Порошенко.

Загальна сума допомоги, яку привезли на передову, перевищує 17,5 млн грн. «Нічого важливішого за українську армію для українців не існує. Вони – наші захисники, вони – найкращі дипломати. І сьогодні український народ повністю підтримує армію, робить для неї все можливе», – наголосив Порошенко.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.