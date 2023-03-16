Політика

Польща та Словаччина створюють коаліцію для передачі Україні МіГ-29

16 Березня 2023 13:29
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польща, Словаччина, літаки

Віце-прем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща і Словаччина створюють коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

Політик зазначив, що говорив про це з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем. Своєю чергою, очільник Міноборони Словаччини заявив, що в Україну надійдуть пострадянські винищувачі МіГ-29.

Минулого тижня Маріуш Блащак і Ярослав Надь зустрілися в Стокгольмі з нагоди саміту міністрів оборони країн Європейського Союзу. Після зустрічі голова Міністерства національної оборони Словаччини повідомив у соцмережах, що Польща та Словаччина готові передати Україні МіГ-29.

За даними словацьких ЗМІ, члени комітету з питань оборони словацького парламенту позавчора обговорювали передачу літаків Україні. На зустрічі йшлося про відправку до Києва 13 МіГів.


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