Politico: Лякалки Фіцо про російський газ провалилися

У той час як прості словаки готувалися зустрічати Різдво і Новий рік, їхній популістський прем’єр-міністр Роберт Фіцо вів цілу батарею дипломатичних перемовин у Брюсселі та Москві, намагаючись зберегти постачання російського газу в країну.

Однак після того, як його спроба продовжити платити Кремлю за паливо провалилася, а поставки трубопроводами припинилися, його дедалі істеричніші попередження про енергетичну кризу в Центральній Європі виглядають порожніми словами, пише Politico.

За словами Фіцо, закінчення терміну дії угоди, що дозволяє російському державному енергетичному концерну “Газпром” здійснювати експортні поставки через Україну, “матиме радикальні наслідки для всіх нас у Європейському союзі”.

Словацький лідер навіть пригрозив припинити експорт електроенергії до Києва в помсту за його відмову переглянути угоду з Росією, об’єднавшись із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном для тиску на Україну. Незважаючи на це, через кілька днів після припинення поставок газу прогнози про його нестачу виявилися хибними, а ціни не злетіли до небес.

Згідно зі статистикою Gas Infrastructure Europe, запаси газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті, що вище середнього сезонного показника, а в Угорщині – приблизно на 68%. Інші країни-члени Європейського союзу, які раніше залежали від російського трубопровідного газу, а саме Австрія та Чехія, також мають значні обсяги в сховищах.

“Звичайно, жодної кризи немає”, – сказав провідний експерт з газових ринків і виконавчий директор компанії S&P Global Лоран Русецкас. “Немає жодних проблем з поставками для Словаччини або прилеглих країн, таких як Австрія і Чехія. Обсяг сховищ відносно високий порівняно з попитом, тому навіть якби не було альтернативних джерел, не виникло б проблем з поставками. А альтернативних джерел достатньо”.

Експерт з енергетики з чеської консалтингової компанії EGÚ Міхал Коцурек вважає, що вплив на ЄС загалом буде незначним. “Я б навіть наважився сказати, що один ризик – той, з яким постійно мали справу трейдери і яким постійно маніпулювали, підштовхуючи ціни вгору, – нарешті зник. Тож скоро стане цілком очевидно, що Словаччина добре забезпечується, жодних проблем не виникає і що ціни на ринку ЄС падають”, – сказав він.

Тепер дехто сумнівається в тому, що Фіцо справді вірив у можливість кризи.

За словами економіста GLOBSEC Володимира Воньо, Словаччина була добре підготовлена до завершення угоди, що, за його словами, було давно очікувано і навряд чи дивно. “Словаччина готувалася до цієї ситуації від самого початку вторгнення”, – сказав він.

Однак замість цього Фіцо позбудеться доходів, які Словаччина отримує від транспортування російського газу сусідам, а державна енергетична компанія SPP втратить десятки мільйонів євро у вигляді плати за транзит. “Словаччина більше не займатиметься транзитом газу в інші країни, тому цей дохід для державних компаній зникне”, – додав аналітик S&P.

У бесіді з POLITICO після поїздки Фіцо до Москви депутатка Європарламенту від правлячої словацької партії Smer Катаріна Рот Неведялова заявила, що справді “джерела енергії Словаччини надходять з Росії, тому для нас дуже важливо забезпечити постачання газу і нафти з Росії”.

Водночас, визнала вона, питання газової угоди з Україною має величезне значення для уряду, “тому що ми є транзитною країною – плата за транзит становить більшу частину державного бюджету, тому ми не хочемо, щоб вона закінчилася”.