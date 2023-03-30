Північна Македонія схвалила передачу Україні гелікоптерів Мі-24

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні вертольотів.

Про це повідомляє Fokus.

“Уряд розглянув і ухвалив “Інформацію про необхідність укладення Протоколу про безоплатну передачу літальних апаратів (гелікоптерів) між Міністерством оборони Північної Македонії та Міноборони України” та ухвалив рішення щодо безоплатної передачі літальних апаратів (гелікоптери) Міністерству оборони України”, – ідеться в повідомленні.

Видання зазначає, що гелікоптери Мі-24, які будуть передані країною, російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин тощо.

“Деякі з них були модернізовані – тобто два, але ця модернізація була пристосована до тих умов тоді й абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, навіть якщо ми хочемо говорити про розвиток технологій”, – заявляла міністр оборони Північної Македонії Слов’янка Петровська.