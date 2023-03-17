Південна Африка має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні – Sky News

Південна Африка (або Південно-Африканська Республіка) юридично зобов’язана виконати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його можливого візиту на конференцію в серпні. На це звертає увагу Sky News.

ПАР, як повідомляють російські пропагандистські ресурси, чекає Путіна на саміті БРІКС у Дурбані у серпні цього року.

Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов’язок забезпечити виконання ордеру на арешт, пише телеканал.

Це створює додаткові дипломатичні труднощі для Москви, проте, як зазначається у повідомленні, навіть якби диктатор вирішив приїхати, “перспектива того, що президент приймаючої країни Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в наручниках, вважається дуже віддаленою”.

Раніше, у 2015 році, ПАР відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС.

Південна Африка дійсно є учасником Римського статуту, не зважаючи на її спроби вийти з угоди після скандалу з аль-Баширом.