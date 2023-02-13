Політика

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, – Залужний

13 Лютого 2023 19:12
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війна

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на Україну.

Таким баченням, напередодні засідання у форматі “Рамштайн”, поділився Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

“Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій”, – додав Залужний.


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