Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, – Залужний

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на Україну.

Таким баченням, напередодні засідання у форматі “Рамштайн”, поділився Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

“Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій”, – додав Залужний.