Політика

Пекін відреагував на заяву США про можливе постачання Китаєм зброї до РФ

20 Лютого 2023 13:24
151
читать на русском →
китай, сша

У понеділок, 20 лютого, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що США не має вказувати країні, які в неї мають бути відносини з Росією та розкритикував заяву про можливе постачання КНР зброї до РФ.

Про це повідомляє NDTV.

“Сполучені Штати, а не Китай безперервно постачають зброю на поле бою. Ми закликаємо США серйозно обміркувати власні дії та зробити більше, щоб полегшити ситуацію, сприяти мирному діалогу та припинити перекладати провину і поширювати неправдиву інформацію”, — сказав він на регулярному брифінгу.

Ван заявив, що “для міжнародної спільноти зрозуміло, хто закликає до діалогу і бореться за мир, а хто підливає масла у вогонь і заохочує опозицію”.

Він також підкреслив, що США не має вказувати, якими мають бути відносини Китаю та РФ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Лютого 2023 14:37
167

Що говорять про візит Байдена до Києва
20 Лютого 2023 17:33
20

Фотофакт: Карнавал у Німеччині
20 Лютого 2023 16:38
36

Після відвідин Харківщини міністр енергетики заговорив про децентралізацію генерації електроенергії
20 Лютого 2023 15:23
58

Підготовка добровольців “Гвардії Наступу” триватиме близько місяця
20 Лютого 2023 14:06
84

Чіткий сигнал на болота, – Кулеба про візит Байдена
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
усі думки