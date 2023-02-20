Пекін відреагував на заяву США про можливе постачання Китаєм зброї до РФ

У понеділок, 20 лютого, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що США не має вказувати країні, які в неї мають бути відносини з Росією та розкритикував заяву про можливе постачання КНР зброї до РФ.

Про це повідомляє NDTV.

“Сполучені Штати, а не Китай безперервно постачають зброю на поле бою. Ми закликаємо США серйозно обміркувати власні дії та зробити більше, щоб полегшити ситуацію, сприяти мирному діалогу та припинити перекладати провину і поширювати неправдиву інформацію”, — сказав він на регулярному брифінгу.

Ван заявив, що “для міжнародної спільноти зрозуміло, хто закликає до діалогу і бореться за мир, а хто підливає масла у вогонь і заохочує опозицію”.

Він також підкреслив, що США не має вказувати, якими мають бути відносини Китаю та РФ.