Політика

Парламент Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

28 Березня 2023 21:09
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голодомор

Сьогодні, 28 березня, Франція визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

“Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове”, – зазначив Зеленський.

Президент виразив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії, як минулих, так і сьогоденних.


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