Оточення Путіна – “щенки”, вони навіть не собаки, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід не має боятися Путіна.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF.

“Його оточення, “щенки”. Вони навіть не собаки. Вони просто “щенки”. Кожен із них вип’є 50 грамів горілки і кричить: “Ми завтра застосуємо ядерну зброю”. Це що таке взагалі?” – наголосив президент.

Зеленський заявив, що Заходу варто показати сильну позицію.

“Показувати тільки сильну. Якщо буде сильна позиція, вони це відчуватимуть, то нічого вони не застосовуватимуть. Ніяку зброю. Він (Путін) боятиметься втратити свою владу. Його зжере населення. Він має боятися. Не ми повинні боятися, не Європа повинна боятися”, – додав президент.