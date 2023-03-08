Політика

ООН вивчає відео зі стратою українського військового. Попередньо вважають «справжнім»

8 Березня 2023 14:10
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В ООН вважають, що відео розстрілу росіянами беззбройного українського військового «може бути автентичним».

Про це речниця Управління ООН з прав людини заявила AFP, пише The Guardian.

«Нам відомо про це відео, розміщене в соцмережах, на якому видно, як український солдат hors de combat [не в бою], очевидно, був розстріляний російськими збройними силами. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути автентичним», — сказала вона.

За словами представниці ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ Офіс із прав людини документував численні порушення міжнародного гуманітарного права проти військовополонених, «зокрема страт як російських, так і українських полонених». Вона закликала до неупереджених та ефективних розслідувань і покарання.


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