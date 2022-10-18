Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня, – Маляр

Російські окупанти планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Таке завдання поставили перед солдатами російські генерали у Кремлі.

Про це у інтерв’ю повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Росіяни поставили своїм військам – вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення – термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут”, – сказала вона.

За словами Маляр, на сході України зараз “різна” ситуація. При цьому епіцентр найважчих боїв відбувається особливо в Бахмуті, де “дуже важко”. Водночас за даними Маляр на Донбасі ЗСУ продовжують просуватися, але росіяни не перестають наступати.