Політика

Нова Зеландія ввела санкції проти “вагнерівців”

31 Жовтня 2022 07:52
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санкції, Нова Зеландія

Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії, зокрема пропагандистських ЗМІ та групи найманців “Вагнера”, за вторгнення в Україну.

“Ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних та семи юридичних осіб в рамках нашої постійної підтримки України.

До списку входять військовослужбовці, оборонні структури та їх глави, керовані Росією дезінформаційні ЗМІ, а також воєнізована організація та її комадування”, – заявила міністер закордонних справ Нової Зеландії Наная Магута.

Магута уточнила, що серед підсанкційних осіб – керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети і вогнепальну зброю, а також члени “неонацистських воєнізованих груп, пов’язаних з групою найманців “Вагнера”.

Як зазначаєтся, також під санкції потрапили російські дезінформаційні ЗМІ, зокрема інформаційне агентство “ИнфоРос”, а також кримський пропагандистський телеканал NewsFront.

“Російська Федерація несе відповідальність за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що є серйозним порушенням міжнародного права. Нова Зеландія особливо занепокоєна нещодавніми атаками Росії, спрямованими проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в містах по всій Україні”, – зазначила Магута.


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