Політика

Норвегія закупить артилерійські боєприпаси для України

14 Жовтня 2022 18:07
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норвегія, допомога

Норвегія спрямує близько 19 мільйонів доларів на закупівлю артилерійських боєприпасів для українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

За його словами, на ці гроші планується закупити близько 17 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 та 152 міліметри.

Грам також зазначив, що наразі особливо важливо бути єдиними у підтримці України в її боротьбі проти Росії.

“Допомога забезпечує країні (Україні) можливість захищатися від незаконного нападу Росії. Багато країн роблять свій внесок і продовжуватимуть це робити. Тому дуже важливо, щоб ми перебували в тісному діалозі з українською владою і координували допомогу від Заходу”, – наголосив міністр.


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