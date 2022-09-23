Німеччина передала Україні ще 6 “зеніток” Gepard

Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них. Таким чином, кількість отриманих “зеніток” для ЗСУ наблизилася до 30.

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.

Також в Україну було передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів “натовського” калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).

Разом з тим було оголошено повний список того, що ще готується до відправлення в Україну, а саме:

чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом

дві РСЗВ MARS II з боєзапасом

50 бронемашин Dingo

“зимовий пакет” (термобілизна, електрогенератори, намети та харчування)

Разом з тим, Україна також може отримати від Німеччини:

запчастини до великокаліберного кулемета М2

167 000 патронів до вогнепальної зброї

12 цистерн-тягачів М1070 “Ошкош”

12 комунікаційних електронних систем для сканування перешкод

польовий госпіталь

20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами

1592 снаряди 155 мм

255 снарядів “Vulcano” 155 мм

60 200 патронів калібру 40 мм

6 навантажувачів

40 розширень частотного діапазону для антидронів

12 броньованих евакуаційних машин

30 MG3 для броньованих евакуаційних машин

10 (+10 als Option) автономних надводних суден

14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів

2 трактори та 4 причепи

43 дрони-розвідники

10 броньованих автомобілів

1 мобільний дезакткиваційний комплекс

ЗРК IRIS-T SLM

100 000 аптечок

5. 032 переносних протитанкових засобів

200 вантажівок

24 системи боротьби з дронами

16 танків-мостоукладальників Biber.