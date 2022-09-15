Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars II і 50 броньованих машин Dingo .

Про це повідомляє Zeit.

Крім того, будуть передані 200 ракет для реактивних систем залпового вогню, сказала Ламбрехт у Берліні.

Німеччина до цього передала Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Транспортна машина загального захисту Dingo – це броньована аеромобільна і озброєна колісна машина для патрулювання та розвідки.