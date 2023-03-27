Політика

Німеччина хоче вп’ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel

27 Березня 2023 21:35
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зброя, німеччина

Берлін хоче в кілька разів збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки – з трьох до понад 15 мільярдів євро.

Як пише “Європейська правда“, про це повідомляє Spiegel, який має у своєму розпорядженні конфіденційний лист від міністерства фінансів до бюджетного комітету Бундестагу.

У листі член Вільної демократичної партії Флоріан Тонкар, парламентський державний секретар міністра фінансів Крістіана Лінднера, ввічливо просить парламентарів виділити більше грошей.

Меседж листа полягає в тому, що федеральний уряд хоче різко розширити військову допомогу Україні в найближчі роки. Для цього йому потрібне схвалення бюджетного комітету, але він не відмовить: за винятком Лівих і “Альтернативи для Німеччини”, у Бундестазі існує міжпартійна більшість у питанні підтримки України.

“У зв’язку з високими матеріальними втратами Збройних сил України необхідні нові поставки матеріальних засобів. Для сталого оснащення Збройних сил України відповідно до потреб необхідно негайно укласти численні договори про закупівлю, які також встановлюють платіжні зобов’язання на майбутні фінансові роки” – заявили у Мінфіні.

Йдеться про матеріали “у сфері протиповітряної оборони, броньовану гусеничну техніку, постачання боєприпасів для систем озброєння, що постачаються Німеччиною, та артилерію”, – йдеться у листі до бюджетного комітету.

Додаткові витрати є “об’єктивно неминучими”, пише держсекретар, “оскільки без постійної підтримки України існує серйозний ризик того, що Україна програє в своїй оборонній боротьбі проти російського агресора, з непередбачуваними наслідками для європейського мирного порядку”.

У поточному фінансовому році Берлін виділив 2,2 млрд євро на “модернізацію країн-партнерів у сферах безпеки, оборони та стабілізації”. Міністерство оборони використовує ці гроші для оплати значної частини поставок зброї в Україну, а також для заміни систем, які були передані зі складів Бундесверу.

Цього року ця сума має бути збільшена більш ніж удвічі – на 3,2 млрд євро до понад 5,4 млрд євро.

Але це ще не все. У найближчі роки ще 8,8 мільярда євро буде виділено на “дозволи на взяття зобов’язань”. Таким чином, Міністерство оборони може укласти контракти на відповідну суму. Поки що на це заплановано лише один мільярд євро. Загалом, допомога Україні буде збільшена з нинішніх 3,2 мільярда до понад 15 мільярдів євро.

На закритому засіданні у вівторок депутати парламенту мають з’ясувати, на що саме підуть додаткові гроші для України. Масштабне збільшення допомоги здивувало багатьох з них, причому в позитивному сенсі.


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