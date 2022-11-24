Нідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму

У четвер, 24 листопада, парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму та назвав дії країни проти мирних українців тероризмом.

Про це повідомляє нідерландське видання Trouw.

“Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Переважна більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримала пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).

Видання зазначає, що переважна більшість нідерландських парламентських партій також підтримує політику уряду щодо максимальної ​​підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.