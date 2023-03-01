Немає жодних свідчень того, що Кремль здатний до справжніх переговорів, – Блінкен

Немає жодних свідчень того, що Кремль здатний до справжніх переговорів про припинення агресії проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Узбекистані, пише Голос Америки.

Блінкена запитали про можливість мирних переговорів між Україною та Росією. Держсекретар відповів, що російський диктатор Володимир Путін за його спостереженнями до реальних переговорів не готовий.

“Швидше, навпаки, є зрозумілі вказівки на протилежне”, – сказав Блінкен.

“Ви тільки послухайте, що Путін каже. Він заявляє, що немає сенсу виходити на переговори, поки Україна не визнає “нову територіальну реальність”, – нагадав держсекретар.

“Іншими словами, доки Україна не визнає, що Росія захопила її території назавжди, вони не будуть говорити”, – сказав Блінкен. Він також наголосив, що такий підхід у принципі неприйнятний.