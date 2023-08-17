Політика

НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги, – Столтенберг

17 Серпня 2023 14:43
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війна, нато

НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російської агресії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє Reuters.

“Його (керівника апарату Столтенберга Стіана Єнссена) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна – ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні”, – наголосив Столтенберга, відповідаючи на питання про можливі територіальні поступки Києва для членства в НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що він вважає одним з “рішень” для війни відмову України від своїх територій, щоб отримати в обмін членство в НАТО.


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