НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги, – Столтенберг

НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російської агресії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє Reuters.

“Його (керівника апарату Столтенберга Стіана Єнссена) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна – ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні”, – наголосив Столтенберга, відповідаючи на питання про можливі територіальні поступки Києва для членства в НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що він вважає одним з “рішень” для війни відмову України від своїх територій, щоб отримати в обмін членство в НАТО.