Політика

НАТО: Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру агресивної війни РФ проти України

20 Вересня 2022 21:19
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Оголошення про проведення Москвою фіктивних референдумів на окупованих українських територіях генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив як зростання конфлікту.

За його словами, проведені в таких умовах “референдуми” – на території іншої країни – не матимуть законної сили і лише послужать “ескалацією путінської війни”.

“Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру агресивної війни РФ проти України”, – заявив він.

“Міжнародне співтовариство має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України”, – написав Столтенберг у “твіттері”.

У вівторок самопроголошені ЛНР та ДНР заявили про рішення провести у себе з 23 по 27 вересня “референдуми” про входження до складу Росії. Трохи пізніше проведення аналогічних “референдумів” на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей заявила і місцева окупаційна влада.


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