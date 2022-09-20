НАТО: Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру агресивної війни РФ проти України

Оголошення про проведення Москвою фіктивних референдумів на окупованих українських територіях генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив як зростання конфлікту.

За його словами, проведені в таких умовах “референдуми” – на території іншої країни – не матимуть законної сили і лише послужать “ескалацією путінської війни”.

“Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру агресивної війни РФ проти України”, – заявив він.

“Міжнародне співтовариство має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України”, – написав Столтенберг у “твіттері”.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2022

У вівторок самопроголошені ЛНР та ДНР заявили про рішення провести у себе з 23 по 27 вересня “референдуми” про входження до складу Росії. Трохи пізніше проведення аналогічних “референдумів” на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей заявила і місцева окупаційна влада.