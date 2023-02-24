На Херсонщині російські пропагандисти фабрикують відео про підтримку українцями окупантів – Маляр

У райони поблизу лінії зіткнення прибули групи професійних російських пропагандистів, які в авральному порядку займалися фабрикуванням неправдивих відеороликів, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її інформацією, здебільшого зйомки проводились у населених пунктах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, на об’єктах цивільної інфраструктури, у медичних та навчальних закладах, які безпосередньо перед приїздом представників так званих російських ЗМІ навмисно обстрілювали самі ж російські окупанти.

Водночас у скоєнні злочинів звинувачувалися Сили оборони України, що підтверджувалось нібито “документальними кадрами”.

Окремою темою російських фейкових відео було намагання показати начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів, пише Маляр.

Зокрема, пропагандисти фільмували колективне виконання школярами гімну РФ та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за “звільнення та возз’єднання з Росією”.

“У такий спосіб кремлівські пропагандисти намагалися створити відповідне інформаційне тло напередодні щорічного послання Путіна федеральним зборам”, – написала Маляр.