«Мирний план» від Китаю частково відповідає тому, що хоче Путін – Bloomberg

“Мирний план”, який збирається запропонувати Китай, найімовірніше, міститиме заклик до перемир’я та припинення військової допомоги Україні, пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

США та їхні союзники припускають, що щось подібне під час звернення у Раді Федерації (верхній палаті парламенту) РФ у вівторок може сказати й російський диктатор Володимир Путін.

Не виключено, що після цього Росія запропонує проєкт резолюції ООН до річниці початку повномасштабного вторгнення, щоб скласти конкуренцію резолюції, яку підтримують прихильники України, що вимагають від РФ виведення військ та припинення бойових дій.

І хоча перспективи китайського “мирного плану” виглядають сумнівними, США та союзники побоюються, що ця пропозиція може знайти відгук серед інших країн, які не приєднались до американських і європейських санкцій проти Росії.

На думку старшого наукового співробітника сінгапурської Школи міжнародних досліджень С. Раджаратнама Рафаелло Пантуччі, пропозиції Китаю “виглядають неймовірними”. “Аби вони стали ймовірними, потрібно, щоб Китай сприймали як незалежного посередника. А Китай чітко обрав позицію у цьому конфлікті”, – вважає він.