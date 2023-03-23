Міжнародний кримінальний суд в Гаазі відкриє своє представництво в Україні

У четвер в будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі Генеральний прокурор України Андрій Костін та Секретар МКС Пітер Льюїс підписали угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.

Генпрокурор назвав підписання документу ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини.

“Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму рф”, – сказав Андрій Костін.

Генпрокурор підкреслив, що МКС та Офіс Прокурора МКС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя.

“Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів рф проти України. Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу”, – резюмував він.