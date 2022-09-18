Мітинг в Єревані: люди вимагають виходу Вірменії з ОДКБ

У центрі Єревана – біля Площі Франції – відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ.

Як повідомляють Новости-Армения, Організаторами є Національний демократичний полюс та Європейська партія. Вони закликають також приєднатися до безпартійних.

Організатори мітингу закликають до виходу з ОДКБ та початку переговорів з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.

Секретар Ради безпеки РА Армен Григорян 16 вересня заявив в інтерв’ю “Азатутюн”, що Вірменія, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової та військово-політичної допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ з її суверенної території, але вона досі не виконана. . “Наші очікування не справдилися”, – сказав Григорян.

13 вересня о 00.05 підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії, БПЛА та великокаліберних знарядь у напрямку Сотка, Варденіса, Горіса, Капана, Артаніша, Ішханасара, робилися спроби позиційного просування.

Увечері 14-го вересня стало відомо про досягнуте перемир’я, проте повідомлення з місць свідчать про напруженість, що зберігається.

З вірменської сторони, за попередніми даними, 135 загиблих, є поранені серед мирного населення. Відомо про щонайменше 10 військовослужбовців, які потрапили в полон до Азербайджану. Пашинян заявив про недоцільність запровадження воєнного стану на даному етапі.