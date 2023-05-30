Міноборони РФ звинуватило Україну атаці безпілотників на Москву

Уранці 30 травня росіяни масово почали скаржитися на вибухи, внаслідок атаки дронів. Екстрені служби стверджують про пошкодження фасаду й вікон у багатоповерхівках. Мер Москви заявив про евакуацію жителів пошкоджених будинків, а російське міноборони звинуватило Київ

Про це сказали у міноборони РФ.

“Вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об’єктах у Москві. В атаці задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника уражені”, – йдеться у повідомленні.