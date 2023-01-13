Міноборони РФ заявило про “взяття” Соледару “під контроль”. В ЗСУ заперечили

Міністерство оборони Росії повідомило про “взяття під контроль” Соледару на Донеччині.

Про це повідомляє Интерфакс.

За даними МО РФ, місто “взяли під контроль” ввечері 12 січня.

“Повний контроль над Соледаром дозволяє відрізати шляхи постачання ЗСУ в Артемівську (Бахмуті), заблокувати і взяти в “котел” армії України, що залишаються в ньому”, – зазначили в Міноборони країни-окупанта.

Російські війська не захопили Соледар. Їх заяви про нібито “взяття” міста не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті”, – сказав Череватий, таким чином спростувавши заяви РФ.

Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин.