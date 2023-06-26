Міноборони РФ опублікувало першу зйомку Шойгу після заколоту Пригожина

Міністерство оборони РФ розповсюдило відео , на якому показано, як стверджується, відвідування міністром оборони Сергієм Шойгу «передового пункту управління одного із об’єднань “Західного” угруповання військ”.
Глава російського військового відомства заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-полковника Євгена Никифорова та провів нараду з командирами, заявило Міноборони.
Це перші кадри з Шойгу після заколоту, організованого засновником ПВК “Вагнера” Євгеном Пригожиним, який різко критикував міністра оборони.