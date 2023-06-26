Політика

Міноборони РФ опублікувало першу зйомку Шойгу після заколоту Пригожина

26 Червня 2023 08:34
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заколот, росія

Міністерство оборони РФ розповсюдило відео , на якому показано, як стверджується, відвідування міністром оборони Сергієм Шойгу «передового пункту управління одного із об’єднань “Західного” угруповання військ”.

Глава російського військового відомства заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-полковника Євгена Никифорова та провів нараду з командирами, заявило Міноборони.

Це перші кадри з Шойгу після заколоту, організованого засновником ПВК “Вагнера” Євгеном Пригожиним, який різко критикував міністра оборони.


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