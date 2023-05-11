Міноборони Польщі підтвердило, що на їхній території впала російська ракета

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ впала російська ракета.

Про це пише RMF24.

Блащак розповів, що польська армія знала про об’єкт, який міг бути ракетою: про це попередила Україна, а також зафіксували польські наземні станції радіолокації.

Проте генерал генерал Томаш Піотровскі, який займає посаду оперативного командира, не повідомив про це міністра оборони. У день польоту ракети Міноборони отримало звіт про те, що порушення повітряного простору країни не було, але це виявилося неправдою.

За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.