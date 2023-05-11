Політика

Міноборони Польщі підтвердило, що на їхній території впала російська ракета

11 Травня 2023 19:20
28
читать на русском →
війна, польща

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ впала російська ракета.

Про це пише RMF24.

Блащак розповів, що польська армія знала про об’єкт, який міг бути ракетою: про це попередила Україна, а також зафіксували польські наземні станції радіолокації.

Проте генерал генерал Томаш Піотровскі, який займає посаду оперативного командира, не повідомив про це міністра оборони. У день польоту ракети Міноборони отримало звіт про те, що порушення повітряного простору країни не було, але це виявилося неправдою.

За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 18:27
86

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
11 Травня 2023 20:38
21

У Харкові планують перейменувати парк Горького
11 Травня 2023 19:04
21

Тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку, ЗСУ відбили понад 30 атак, – Генштаб
11 Травня 2023 16:15
51

Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – Воллес
11 Травня 2023 15:54
62

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки