Політика

Медведєв найняв ПВК “Вагнера” усунути міністра оборони Італії, – ЗМІ

15 Березня 2023 21:08
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росія, вагнер

Росія запропонувала ПВК “Вагнера” нагороду в розмірі 15 млн доларів за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. За погрозами міністру стоїть колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Про це заявила італійська розвідка, повідомляє Il Foglio.

У Росії є низка відповідних діячів західного політичного світу, до яких вона не має такої симпатії. Серед них – Крозетто.

Згідно з італійською розвідкою, у ланцюжку передачі замовлень, який Москва могла б доставити в Рим, буде чітко визначений ланцюжок. У “Вагнера” є принаймні два осередки в Європі: один на Балканах, що переміщується між Сербією та Албанією; інший в Естонії.

Включення представника уряду країни G7 до числа заявлених цілей ПВК, очевидно, є чимось, що знаменує підвищення рівня ризику.

Розвідка зазначає, що Крозетто “замовили” через його нещодавні заяви про значне збільшення прибуття мігрантів морським шляхом із Північної Африки, стверджуючи, що за цим можуть стояти російські найманці ПВК “Вагнера”.

Того самого дня засновник ПВК Євген Пригожин відкинув звинувачення італійського уряду, заявивши, що “ми не в курсі того, що відбувається з міграційною кризою, ми не маємо справу з цим, у нас є купа інших проблем, які треба розв’язати”, та образив Крозетто, назвавши його “придурком і задирою”.


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