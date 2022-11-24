Лукашенко заявив, що білоруські війська не допоможуть Путіну виграти війну

Олександр Лукашенко визнав, що його війська до 40 тисяч людей не зможуть допомогли Росії в агресії проти України, хоча і визнав, що його країна бере участь у війні по інших напрямках.

Про це повідомляє “Белта”.

Наші збройні сили, ну скільки ми там можемо їх задіяти, 35 – 40 тисяч, вони не вирішать проблеми (у війні проти України)”, – сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор заявив, що безпосередньою участю збройних сил Білорусь тільки “зробить гірше”. “Це не роль Білорусі в цьому конфлікті”, – сказав Лукашенко.

“Хоча я ніколи не відмовлявся, що ми не беремо участі в спеціальній військовій операції (війні проти України), за багатьма напрямками. Але ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живу силу туди не вводимо. Тому що в цьому немає необхідності”, – додав він.

Лукашенко в чергове заявив, що потрібно з Росією “домовлятися розумно і говорити про мир”.