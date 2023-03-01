Політика

Лукашенко у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном та підтримав “мирний план” Китаю

1 Березня 2023 19:10
20
читать на русском →
китай, лукашенко

“Президент” Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, перебуває з “візитом” у Китаї.

Лукашенко заявив, що повністю підтримує ініціативу Пекіна щодо мирного врегулювання в Україні. Йдеться про 12-сторінковий “мирний план”, представлений китайською владою минулого тижня.

“Наша сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який потребує нових, неортодоксальних підходів та відповідальних політичних рішень. Насамперед вони мають бути спрямовані на запобігання конфронтації глобального рівня, в якій не буде переможців”, – сказав Лукашенко лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

Тому, за його словами, Білорусь постійно шукає і пропонує варіанти мирного врегулювання.

Крім того, під час візиту Олександр Лукашенко заявив про прагнення Білорусі до більш тісної співпраці з Китаєм у галузі технологій.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Березня 2023 20:32
25

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Полтавщини
1 Березня 2023 18:51
36

Штурм Бахмута продовжується, ЗСУ тримають оборону, – Генштаб
1 Березня 2023 18:35
33

Апеляція ВАКС встановила Коболєву заставу у 229 мільйонів гривень
1 Березня 2023 16:22
161

NYT: ЗСУ виграли у росіян велику танкову битву за Вугледар
1 Березня 2023 15:28
78

Втрати РФ в Україні – рекордні після Другої світової, – CSIS
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки